Del taller al éxito en las redes

¡Ojito con eso! Es lo que suele decirle Nicolás Carvajal a sus seguidores en TikTok e Instagram, donde video tras video expone una serie de malas prácticas y estafas realizadas por algunos “mecánicos” en ciudad de Panamá.

Sus hallazgos en los autos, aunque parezcan inverosímiles, son reales e indignantes y, como el mismo dice, muy peligrosos.

Pero ¿qué llevó a este experto de lo automotriz a denunciar a sus colegas? pues un vil engaño con uno de sus propios carros. “Ya tenía el Car Care Motor Sport y luego de esa situación decidí abrir el Centro de Diagnóstico; ahora cualquier persona que quiera comprar un auto puede ir allí para que se lo inspeccionen y así evitar problemas futuros”.

En el taller de Carvajal, ubicado en El Ingenio de Bethania, el personal hace desde revisión de suspensión, hasta prueba de compresión de motor y verificación de daños por posibles accidentes pasados.

Aunque ha recibido críticas, asegura que solo quiere dar ejemplo de lo que es el trabajo limpio. “Más del 80% de los mecánicos en Panamá son buenos, pero existe un grupo reducido que no está haciendo el trabajo como debe ser”.

Tras cada video que colgaba, llegaban más y más conductores con historias de terror. “Un caso famoso es el del carro al que le pusieron unos Kotex para eliminar una fuga, eso es cierto, no me lo he inventado. También, hemos encontrado violentados los sistemas de cartografías de los vehículos para borrar los códigos de fallas”.

Recomienda tener un profesional de confianza que trate el auto y siempre estar presente en los procedimientos. En sus redes @c.d.a_panama ofrece más datos y documenta casos insólitos.