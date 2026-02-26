Del tecno al convento: el cine español elige a triunfadores de los premios Goya

El cine español entregará el sábado sus premios Goya, a los que este año llegan como favoritas la reflexión sobre la vocación de “Los domingos” y la hipnótica “Sirat”, una “road movie” en el desierto que competirá por dos Óscar de Hollywood.

Más de dos décadas después, los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España regresan a Barcelona, donde se darán cita grandes nombres de la industria nacional, así como la actriz estadounidense Susan Sarandon, premiada con el Goya internacional en reconocimiento a su carrera.

Con 13 nominaciones, la competición la encabeza la aplaudida “Los domingos”, que lleva meses seduciendo a crítica y público con su retrato de la convulsión que genera en el entorno de una joven de 17 años su deseo de hacerse monja de clausura.

Más de 600.000 espectadores acudieron a ver el filme el año pasado en España, donde ya había sido recompensada con el máximo galardón del Festival de cine de San Sebastián. Ahora opta, entre otros, al Goya a la mejor película, a la mejor dirección para su realizadora Alauda Ruiz de Azúa o al mejor guion original.

También llegan a Barcelona con muchas opciones sus principales intérpretes, encabezados por la joven Blanca Soroa -candidata a mejor actriz revelación- o Patricia López Arnaiz, quien da vida a la aguerrida tía de la adolescente, decidida a evitar que su sobrina entre en el convento.

“Es una película muy viva, en el sentido de que los dos mundos tienen sus contradicciones, sus hipocresías, sus razones, y eso hace que sea más difícil de juzgar”, reflexionó recientemente Ruiz de Azúa, quien ya conquistó el Goya a mejor directora novel en 2023, en una entrevista con la AFP.

Trance en el desierto

Muy de cerca, con 11 candidaturas, le sigue el angustioso viaje por el desierto marroquí a ritmo de música electrónica que propone la osada “Sirat”, que llega impulsada por su éxito en el Festival de Cannes -donde se llevó el premio del jurado ex aequo- y sus posteriores nominaciones al Óscar a mejor película internacional y mejor sonido.

La sensorial reflexión sobre la muerte que propone Oliver Laxe, con bellas imágenes del desierto, pocos diálogos y una envolvente presencia del tecno, fue una de las protagonistas de la temporada en España.

“Hay gente que va a disfrutar de la libertad con la que la hemos hecho. Y otra gente que no va a entenderlo”, reconoció Laxe al presentar “Sirat” en Cannes.

La historia, que consiguió más de 400.000 espectadores el año pasado, arranca cuando un padre desembarca junto con su hijo en una “rave”, una fiesta de música tecno, en el desierto marroquí, en busca de su otra hija, desaparecida desde hace cinco meses.

A partir de ahí comienza un trágico viaje junto a un grupo de “ravers” que cambiará sus vidas.

“Me gusta meditar sobre la muerte, creo que es la mejor manera de encarar la vida y de crecer”, explicó Laxe a la AFP.

Susan Sarandon, homenajeada

En la lucha por hacerse con el Goya a la mejor película del año también estarán “Maspalomas”, que suma nueve nominaciones con su reflexión sobre la homosexualidad en la tercera edad, la comedia dramática “La cena”, con ocho candidaturas, y “Sorda”, una reflexión sobre la maternidad de una mujer sorda, que acumula siete.

En la categoría de mejor película iberoamericana competirán, de su lado, la argentina “Belén”, la chilena “La misteriosa mirada del Flamenco”, la costarricense “La piel del agua”, la brasileña “Manas” y la colombiana “Un poeta”.

Uno de los momentos más destacados de la gala llegará con la entrega del premio Goya internacional a Susan Sarandon, homenajeada por representar “la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político”, según indicó la Academia de Cine al anunciar su distinción el mes pasado.

La actriz estadounidense, de 79 años, sigue así la estela de Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, anteriores galardonados con este premio instituido en 2022.

El polifacético director, guionista o productor español Gonzalo Suárez, de 91 años, también será homenajeado, por su parte, con el Goya de Honor.