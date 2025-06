Dellafuente lleva Granada a un abarrotado Metropolitano en su celebración “despedida” de 10 años de carrera

El artista granadino Pablo Enoc Bayo, conocido como Dellafuente, ha emocionado a un abarrotado estadio Riyadh Air Metropolitano con su celebración de 10 años de carrera en el primero de sus conciertos en la capital, en el que la esencia de su ciudad natal, Granada, ha llenado el recinto.

“De alguna forma es una despedida, no solo del ‘show’ -que se está acabando- si no despedida una etapa de mi vida. Soy una persona totalmente diferente a la persona que empezó hace 10 años y no me siento cómodo con muchas de las canciones que he cantado hoy. No quiero perder las ganas de hacer música, cada cosa que he hecho me ha hecho ser más yo, y no tanto eso que otra gente quiere que sea. Espero que todos podáis convertiros en aquello que queréis y no en lo en lo que hace sentir bien a los demás”, ha rezado Dellafuente ante más de 67.000 personas.

Unos minutos antes de las 22.00 horas de la noche ha sonado el himno de la Champions - siguiendo la temática futbolística de toda la velada- y el artista granadino ha salido al escenario, una estructura colocada en el centro del estadio con forma de estrella mudéjar con calados árabes y con fuentes en el centro, que recordaba a la arquitectura de la Alhambra de Granada.

Así, ha comenzado con ‘Bailadora’ mientras más de una decena de bailarines vestidos de negro recorría el escenario. El artista ha dado las buenas noches a la “familia” que ha congregado, mientras aseguraba que tenía “muchas cosas que contar” y “muchas preguntas que hacer”.

Pese a los más de 30º grados que marcaba el termómetro a las 22.00 horas, el artista ha regalado a sus seguidores algo más de hora y media de paseo por su repertorio, incluyendo colaboraciones con artistas presentes como Morad, con quien ha compartido ‘Manos rotas’; Rels B; Judeline; Pepe y Vizio; RVFV o Lia Kali.

El artista ya adelantaba parte del espectáculo con un nuevo EP, ‘Rondo’, cuatro versiones de sus propias canciones ’Si te lo comes, lo crías’, ‘Bailaora’, ‘Al vacío’ y ‘Pantera + Guerrera’, en formato acústico. En el caso de ‘Pantera’, se trata de un inédito que se presentaba como “regalo”.

El nombre del trabajo hace referencia al ejercicio de calentamiento en el que los jugadores se la pasan unos a otros en la previa de un partido, jugando de nuevo, como ya ha venido haciendo a lo largo de su carrera, con el imaginario futbolístico que tanto le ha acompañado esta noche, pues sus fans han acudido con bufandas y camisetas del ‘Dellafuente Fútbol Club’.

Uno de los momentos más aclamados por el público ha sido cuando Dellafuente ha recitado ‘Romeo y Julieta’, momento en el que en las pantallas del estadio ha aparecido una ‘kiss cam’ que iba enfocando a parejas presentes e invitándolas a besarse.

“Necesito descansar y asimilar todo esto que está ocurriendo”, se ha despedido después de que el público le acompañase rugiendo himnos como ‘Consentía’ o ‘Te como la cara’.