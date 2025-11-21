Demphra redefine su música con “Imparable”

Después de un año de profundos cambios y una intensa búsqueda personal, Demphra regresa con el EP “Imparable”, un proyecto que trasciende la estrategia musical para convertirse en un sincero retrato emocional.

De acuerdo con la artista, esta producción es el resultado de una transformación interna donde se permitió romper, reconstruir y encontrarse de nuevo, creando desde un lugar más honesto y libre.

También, la intérprete afirma que rinde homenaje a la raíz y a la fuerza que la define. Temas como “Ahora Pa’ Qué”, “Mala” y “Lo de Perro No Tiene Cura” traen de vuelta a Demphra la Willa, esa voz femenina desafiante y sin disculpas que la hizo pionera. El EP no es solo una colección de temas, sino, en palabras de la artista, “mi verdad completa... mi duelo, mi fuerza y mi renacer”.

El proyecto está cargado de talento y emoción, contando con la producción de Rike Music y Javier Jurado. Además, el EP guarda un emotivo homenaje: cada guitarra del proyecto lleva la vibración y el legado del guitarrista panameño Dubarran.