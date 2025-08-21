Derroche de misticismo

ML | El Centro de Artes y Culturas del distrito de David se transformó en un portal hacia el misticismo oriental con la presentación de “Harem - Una Noche Árabe”.

Esta velada, organizada por el Belly Dance Project y la Alcaldía de David, sumergió a los asistentes en un espectáculo vibrante que rindió un emotivo homenaje a la milenaria danza del vientre, transportándolos a un mundo de colores, melodías y movimientos que evocaban la rica historia del Medio Oriente.

Las coreografías, cargadas de simbolismo y elegancia, deslumbraron al público con ritmos cautivadores y vestuarios de ensueño. La noche contó con un elemento que añadió un brillo especial e inspirador: la participación de las niñas del proyecto de danza inclusiva Panamá, una iniciativa de la Fundación Ojitos de Amor, diseñado para personas con síndrome de Down, dándoles la oportunidad de desarrollar su musculatura y coordinación motora.