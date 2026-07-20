Despliegue de talento en el Festival Alfredo De Saint Malo

La cartelera del XX Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo se reactiva con fuerza a partir de hoy, lunes 20 de julio, ofreciendo una semana de conciertos de calibre mundial.

La energía arranca a las 7:00 p.m., en el Ateneo de la Ciudad del Saber, con la Banda del MEDUCA, dirigida por el maestro puertorriqueño Aníbal González y el saxofonista Jonathan Helton. La programación continuará mañana con el Cuarteto Gianneo de Argentina en el Hotel Santa María, seguido el miércoles por la emotiva propuesta de Luis Casal y sus raíces panameñas, el virtuosismo neoyorquino de La Moda Trío el jueves en la Biblioteca Nacional.

Esta edición, que celebra dos décadas bajo el lema “20 años tejiendo cultura” y cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, arrancó con una majestuosa gala inaugural en el PARLATINO.

El virtuoso violinista venezolano Eddy Marcano y su cuarteto internacional deslumbraron a los asistentes con una fusión única de jazz, academia y tradiciones latinoamericanas, en una noche donde también se estrenó el documental “El maestro que cantó a la patria” sobre el panameño Gonzalo Brenes.

Organizado por FUNSINCOPA, este festival reafirma su posición como el epicentro de la música clásica en la región; los boletos para no perderse ninguna de estas joyas musicales están disponibles en Ticketplus y Tustiquetes.com desde B/.5.00.