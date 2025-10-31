Dianas y eventos para celebrar fiestas patrias

Para este fin de semana largo, las calles en Panamá se llenan de banderas, desfiles, tambores y orgullo patrio, recordando que la libertad fue conquistada con valentía y visión de futuro.

Entre los eventos que forman parte de estas fechas están: Este 31 de octubre, tendrán el Festival del Humor C3 en el Centro de Arte y Cultura de Colón, con la participación de los humoristas Andrés Poveda, La Rikita, Fabiano Guillén y el mago Austin.

Adicional, la discoteca 5to5, del Hotel Hilton en la Ave. Balboa, recibirá el 1 de noviembre a DJ Chiqui Dubs y Jr Dog, quienes animarán la noche con música dancehall durante el ChiquiDubs Dancehall.

Seguido, el 2 de noviembre, en Atrio Mall, Costa del Este, recibirá a las Guerreras K-Pop, con funciones desde el mediodía hasta las seis de la tarde, para disfrutar de sus canciones.

Las tradicionales dianas no pueden faltar. Para el amanecer del 3 de noviembre, la emisora Súper Q celebrará sus 30 años de aniversario en la Vía Fernández de Córdoba (frente al Súper 99) con Samy y Sandra Sandoval, Akim, Bugaman, Alejandro Torres con las bandas Centenario, Búho de Oro y El Hogar.

También, en el amanecer del 3 de noviembre, se desarrollará el evento “Homenaje a la Patria 2025” en Federal Mall, en David. En esta actividad estarán El Roockie, Miguel Ángel, Dj Daflexor en conjunto con las bandas Barú, León que Ruge y Federal.

Finalmente, para los que buscan algo con más fiesta se realizará el Culekaso 4.0 en el Toldo de la Bolívar, en Las Tablas, el 3 de noviembre, donde la Calle Arriba promete 12 horas de diversión con su reina Ana Isabel Carrizo Castillo, mientras en tarima se presentarán Jr. Ranks, Dj Leony y Dj Edy.

Los ciudadanos podrán disfrutar de una variada agenda de actividades que incluyen conciertos de música típica y contemporánea. Artistas locales y exponentes del folklore también se suman para rendir homenaje a las raíces culturales del país, mientras los más pequeños participarán en actividades recreativas que buscan enseñarles la historia de Panamá de manera divertida.