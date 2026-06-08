$!Diezmo desata debate entre líderes evangélicos

Las declaraciones de la pastora Key Lewis sobre el diezmo provocaron diversas reacciones dentro de la comunidad cristiana, luego de que se viralizara un video en el que afirmó que ora para que quienes no diezman enfrenten dificultades económicas, como deudas o daños en sus vehículos.

En el video, Lewis sostiene que los creyentes deben aportar económicamente a la iglesia como una forma de honrar a Dios y de apoyo a la congregación. Sin embargo, sus palabras generaron críticas y reabrieron el debate sobre el significado y la obligatoriedad del diezmo.

El pastor Nuno Banda, de @avanzadajuvenil05, consideró que el mensaje pudo haberse transmitido de una manera diferente. Aunque señaló que el diezmo forma parte de la obediencia cristiana y es un mandato bíblico para quienes profesan la fe, indicó que la gracia de Dios también enseña cómo corregir e instruir a las personas.

Banda expresó que “se puede transmitir un mensaje correcto de una manera incorrecta”.

Por su parte, la pastora Jackelyne De Reyes defendió el diezmo como un principio bíblico que, según explicó, existe desde antes de los mandamientos y representa una muestra de obediencia a Dios. No obstante, rechazó que se utilicen palabras de condenación hacia quienes no lo practican.

Mientras tanto, el pastor Adonis Betancourt, de la Iglesia Evangélica Comunidad Bíblica Internacional, afirmó que no comparte las expresiones de Lewis porque, a su juicio, “no muestran la gracia del Evangelio”.

Betancourt explicó que el diezmo consiste en la donación del 10% de los ingresos y que los recursos recibidos por las iglesias suelen destinarse a labores misioneras, administrativas y sociales. Además, sostuvo que el diezmo no debe verse como una obligación, sino como una muestra de amor y compromiso de los creyentes con Dios y su comunidad de fe.

Las opiniones dentro del cristianismo evangélico sobre el diezmo es un tema que sigue generando discusión entre líderes religiosos y fieles.