Distinción “Caballeros por la Paz” a delegados del gobierno colombiano

La prestigiosa The Foundation Gandhi Mandela, junto a sus entes aliados, entregó la condecoración “Caballeros por la Paz” a los delegados del Gobierno Colombiano. El reconocimiento se otorgó en el marco de la Toma de Posesión de la Diáspora del nuevo presidente de Colombia.

Los organizadores explicaron que esta gestión formó parte de una iniciativa orientada a reforzar el liderazgo de los miembros honorarios de FEMUPERP y de la fundación organizadora. Asimismo, el galardón busca destacar la trayectoria de quienes impulsan la estabilidad social y la concordia.

La distinción protocolar reconoce a personas y organizaciones dedicadas a proteger a la sociedad, defender los derechos humanos y promover la justicia de manera pacífica. Asimismo, revalora el sentido de la caballería moderna enfocado en principios humanitarios.

Entre los ejes principales de este reconocimiento se encuentran la vocación de servicio, la honestidad, la disciplina y el mantenimiento de la convivencia pacífica. También se valora la labor de ciudadanos distinguidos por sus aportes filantrópicos y sociales.

De esta manera, la entrega reafirma el compromiso internacional con los valores del pacifismo y la cooperación. La ceremonia consolidó los lazos entre los líderes comunitarios y las delegaciones presentes en este acontecimiento histórico.