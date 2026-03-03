Duff deja su huella en la fotografía

M.Salomón | El fotoperiodismo local está de luto tras el fallecimiento de Adriano Duff, fotógrafo con más de 20 años de experiencia en la cobertura de noticias en Panamá y Centroamérica.

Duff inició su carrera como freelance, abriéndose paso con su lente en coberturas de calle hasta integrarse por 12 años a diarios como Panamá América y La Estrella de Panamá, dejando una huella en el área gráfica. También estuvo al frente de la página web “Fotonoticias1”.

En 2006 emprendió un recorrido por Centroamérica para mostrar cada pueblo, realizando trabajos en México, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

A lo largo de su trayectoria cubrió deporte, crónica roja, eventos sociales, temas humanos y medioambiente. Además, cuenta con libros como “Crónicas de un Fotógrafo” y “Los Creyentes”.