Ednita Nazario deleitará con su música a sus fans en Panamá, tras 13 años de ausencia

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario está en Panamá para cantarle a sus fanáticos, luego de 13 años de no realizar un concierto en el istmo. La cita es este miércoles, 30 de agosto, en el Teatro Anayansi, donde iniciará su tour.

En conferencia de prensa, la “Diva Ponceña” confesó que espera esta fecha con mucho amor, porque ha estado en Panamá en dos ocasiones en los últimos años, pero esta vez retorna al escenario en concierto.

Entre las canciones que promete cantar a todos los que vayan a su show incluye: Aprenderé, Lo que son las cosas, Mi corazón tiene mente propia, entre otras. “Estoy tratando de hacer un espacio para que no se me quede ninguna, ya que podemos cantar toda la noche y no acabaría, serán alrededor 2 horas y media, y si quieren más ya saben soy toda suya”, expresó.

La cantante panameña Liz Grimaldo será una de las artistas invitadas.

Para finalizar, la artista recalcó que quiere seguir cantando a todas las generaciones, y agradece ser fuente de inspiración para muchos.

Los boletos para este concierto están disponibles en Ticketpluspanama.com y tiendas @grandeligourmet.