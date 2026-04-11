El alcalde Mayer Mizrachi entrega Llave de la Ciudad al artista Farruko

La Alcaldía de Panamá informó que el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, entregó la Llave de la Ciudad al artista urbano Farruko, en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural del país.

La entidad detalló que la distinción se realizó en el marco del lanzamiento de su más reciente álbum “Manda La Plena MOH”, un proyecto que conecta a Panamá y Puerto Rico a través de la música e incluye colaboraciones con talento panameño, resaltando la identidad y el sonido local en la escena global.

Asimismo, durante su visita, Farruko compartió contenido desde la ciudad, destacando su cultura, energía y paisaje urbano, lo que reafirma a Panamá como un punto clave dentro del movimiento urbano internacional.