El arte se une en Parque Lefevre

ML | Este 30 de octubre, a partir de las 6:00 p.m., en Parque Sevilla, se realizará el evento único que combina arte, solidaridad y conciencia en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer, ‘Pinceladas con Propósito’.

El evento busca brindar una experiencia diferente con un taller de pintura al aire libre, acompañado de buena música, un ambiente relajado, carpas y una copa de vino o sangría. Además, apoyar una causa que une a todos los panameños donde parte de lo recaudado será donado al Instituto Oncológico Nacional para seguir apoyando a quienes luchan con valentía cada día.

El aporte tiene un valor de $25.00 que incluye lienzo, materiales y bebida.