El cantante Yemil sale de prisión y cumplirá el resto de su condena con libertad vigilada

El cantante de música urbana Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido como Yemil, continuará cumpliendo la condena que recibió en 2022 por violencia psicológica bajo el régimen de libertad vigilada por trabajo, luego de que la jueza de Cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio, Yira Quintero, determinara sustituir la pena de prisión al constatar que ya había cumplido dos tercios de la sentencia de 75 meses.

Entre las condiciones impuestas, el artista deberá desempeñar labores de limpieza, compras y mensajería en la empresa Multibites Group, S.A., además de asistir a tratamiento psicológico, participar en talleres del Órgano Judicial y someterse a seguimiento por parte de Trabajo Social. También tendrá prohibido acercarse a la víctima y cualquier compromiso artístico que coincida con el horario fijado por el juzgado deberá contar con autorización previa.

La decisión judicial fija el 20 de mayo de 2028 como fecha de cumplimiento total de la condena. Respecto a la reparación económica a la víctima, el juzgado instó a las partes a alcanzar un acuerdo y, de no lograrlo, resolverá ese aspecto en una decisión posterior.