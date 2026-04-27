El Casco Peatonal celebra un año de éxito y cultura

Un derroche de arte y cultura fue lo que se vivió ayer en el primer año del Casco Peatonal, consolidándose como el punto de encuentro favorito de la ciudad.

Durante estos 12 meses de gestión, el sector vibró con una agenda que rescató nuestra identidad a través de la Calle de las Molas y la Calle de los Sombreros, además de encender los fogones con el BBQ Challenge y el ya famoso “Chacalado” de pollo.

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó que este aniversario es el resultado de una estrategia enfocada en “promover la convivencia y el uso activo de los espacios públicos”, devolviéndole la vida a cada callejón.

La jornada de aniversario dejó un balance positivo, uniendo la tradición del Callejón del Tamborito con la energía deportiva de la Media Maratón Premios Juventud y el Carnavalito cultural y gastronómico en la Casa Municipal.

Desde la gastronomía en Pizza Star hasta las presentaciones musicales en el San Felipe Neri, el evento demostró que el Casco Peatonal no es solo un lugar, sino una experiencia constante que “combina cultura, tradición y entretenimiento”.

Tras este exitoso primer año, el área queda lista y fortalecida para seguir como el epicentro de las mejores actividades recreativas tanto para residentes como turistas.