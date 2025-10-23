El Casco peatonal con sabor a Calipso, el domingo 26 de octubre

La Plaza Catedral será el corazón del Festival Cultural del Calipso, de 10:00 a.m. a 6:30 p.m., con la participación de reconocidos grupos como Son Kavory, Los Diggers Descendants Calypso Band y Conexión Caribeña en el Casco Peatonal, que se realizará este domingo 26 de octubre.

El ambiente se complementará con un Caribbean Market y la presencia de emprendedores locales del corregimiento de San Felipe, con calles abiertas al arte, la gastronomía y la convivencia familiar, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

De manera simultánea, el Mercado San Felipe Neri acogerá la jornada “Sabor y Estilo”, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., donde los visitantes podrán degustar una variada oferta gastronómica y explorar productos artesanales únicos.

La tradición folclórica también dirá presente con el Tamborito de Callejón, que iniciará a las 3:00 p.m. desde la Calle 2da., con la participación de las Damas Voluntarias de ADAVION, la Alcaldía de Panamá y I Love Panama Chocolate. Se invita al público a vestir su traje típico y unirse a esta alegre manifestación de identidad nacional.

Los amantes de los animales tendrán su cita en Plaza Bolívar con la actividad “Momentos Perrunos”, de 2:30 p.m. a 6:30 p.m., una tarde gratuita dedicada al bienestar y diversión de las mascotas.

La Casa de la Municipalidad albergará la 9ª Feria de Turismo y Cultura 2025, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., donde más de 30 proveedores turísticos ofrecerán promociones, experiencias y premios, acompañados de presentaciones folclóricas y artísticas.

Durante la jornada, estarán activados los museos, habrá baños públicos disponibles y medidas de seguridad coordinadas para el disfrute de todos los asistentes.