El Centro Pompidou de París cierra por reformas durante cinco años

El Centro Pompidou de París, que alberga una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo en uno de los edificios más famosos del planeta, cierra sus puertas este lunes durante un lustro para someterse a una profunda renovación.

El museo, famoso por su exterior multicolor y sus tubos y escaleras mecánicas a la vista, atrae cada año a millones de visitantes que acuden tanto para admirar la arquitectura como las obras de arte que hay en el interior.

El centro, diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers y bautizado en honor al expresidente Georges Pompidou, abrió sus puertas en 1977. El edificio, que recibió cinco millones de visitantes en 2024, tiene nueve plantas (120.000 m2).

“Estoy un poco triste porque me resulta muy extraño pensar que, durante al menos cinco años, no volveremos más. Es un lugar que me encanta, un lugar que también les encanta a mis hijos y a mi nieta de cinco años”, declaró a AFP Claudie Rocard-Laperrousaz, artista y fotógrafa de 65 años.

Su colección permanente cerró al público en marzo, cuando se empezaron a retirar las piezas expuestas, entre las que se encuentran obras de Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí o Marcel Duchamp, entre muchos otros.

Las exposiciones temporales permanecieron abiertas, pero este lunes era la fecha límite para ver la última muestra, una retrospectiva del artista alemán Wolfgang Tillmans.

El museo permanecerá abierto excepcionalmente hasta las 23H00 (21H00 GMT) con entrada gratuita y luego cerrará sus puertas hasta el 2030. Del 22 al 25 de octubre, no obstante, acogerá un espectáculo musical y artístico con motivo de la semana del arte contemporáneo de París.

Durante las reformas, sus colecciones permanentes podrán verse en Francia y en otros museos en el extranjero.

El cierre también afectará a las tiendas y restaurantes de la zona, que dependen de este emblemático lugar para atraer clientes.

“Estamos muy preocupados. Todo el barrio va a cambiar”, afirmó Alexandre Mahfouz, gerente de una galería situada frente a la entrada del Centro Pompidou y presidente de la asociación de comerciantes del barrio.

Una arquitecta mexicana

El icónico edificio se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y la cantidad de visitantes que recibe.

Entre los objetivos de la renovación está la eliminación del amianto, la mejora de la accesibilidad, la seguridad y una remodelación completa del interior.

También se ha programado una mejor protección climática con un nuevo sistema de impermeabilización para “reducir en un 40% la factura energética”, dijo a AFP el presidente del establecimiento, Laurent Le Bon.

Se mantendrá el exterior, “pero desde el sótano hasta la última planta se cambiará todo”, afirmó Le Bon.

Una inmensa terraza abierta al público en la séptima planta ofrecerá unas vistas impresionantes de París.

“Esperamos que los visitantes tengan un poco el mismo impacto que cuando el centro abrió sus puertas en 1977”, agregó.

La remodelación estará dirigida por la pareja francojaponesa Nicolas Moreau e Hiroko Kusunoki, junto a la arquitecta mexicana Frida Escobedo, y la firma AIA Life Designers.

“El Pompidou es quizás el museo que más me ha impactado en mi carrera”, declaró Escobedo tras ser elegida para el proyecto. “Tiene que ver mucho con la idea del espacio público, como algo que no pertenece a un contenedor cerrado. No es solamente el Pompidou, es una plaza que se extiende, que genera contenidos”.

El monto total de la renovación se estima en 460 millones de euros (540 millones de dólares), de los cuales 280 millones serán financiados por el Estado francés.

En cuanto al resto, “ya se consiguieron 100 millones y esperamos encontrar los 80 restantes en los próximos cinco años”, aseguró Le Bon. Arabia Saudita aportó 50 millones de euros.