El cine panameño conquista la pantalla grande

Caja Rápida | Es una producción de Jeico Castro Morales, que habla sobre el retorno a la sociedad de un hombre que sale de la cárcel, pero queda involucrado en un robo. La película estrenará en el 2026.
Cabeza de Ratón | La película, filmada en Panamá, explora temas de abuso y poder, a través de personajes que se encuentran en situaciones ventajosas en la alta sociedad y deciden aprovecharlas.
El Brujo: Julio Zachrisson | Película dirigida por Félix Guardia y producida por Tomás Cortés, estrenará en salas de cine a nivel nacional a partir del 30 de octubre, boletos a la venta desde el 29 de octubre.
Querido Trópico | Cuenta la historia de un encuentro entre dos almas solitarias y disímiles que desarrollan un vínculo inesperado. En un jardín tropical escondido en una ciudad donde llueve torrencialmente.
Espina | Es una película panameña dirigida por Daniel Poler, inspirada en la vida de Jonathan Benaim, quien interpreta a un joven con discapacidad física que viaja de ciudad de México a Panamá.
Maribel Salomón
22 de octubre de 2025

El cine panameño sigue creciendo y demostrando que la industria local tiene historias para todos los gustos. Durante este año, se han estrenado varias producciones que han captado la atención del público nacional, mostrando la diversidad de talento detrás y delante de las cámaras.

Desde relatos que exploran la vida cotidiana hasta propuestas más audaces con géneros poco comunes en la región, el panorama cinematográfico local está más activo que nunca.

Además, se espera que el próximo año lleguen nuevas películas que prometen seguir consolidando el interés por el cine hecho en Panamá. Estas producciones buscan no solo entretener, sino también reflejar la identidad, la cultura y los retos de la sociedad panameña, abriendo la puerta a que más historias locales se cuenten en la gran pantalla.

Con cada estreno, el público tiene la oportunidad de apoyar el talento nacional y ser testigo de cómo la industria cinematográfica panameña continúa evolucionando y ganando reconocimiento, tanto dentro como fuera del país. La respuesta de la audiencia ha sido positiva lo que todavía sigue demostrando que hay un interés creciente por historias que reflejen la vida y la diversidad cultural de Panamá.

