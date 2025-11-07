El cine panameño vuelve a brillar Internacionalmente: “PAPELES” nominada a los Premios Forqué 2025

El cine panameño celebra un nuevo hito internacional con la nominación de la película PAPELES, dirigida por Arturo Montenegro y producida por Q Films, en la categoría “Mejor Película Latinoamericana del Año” de los prestigiosos Premios Forqué 2025 en España.

El filme competirá junto a tres destacadas producciones del continente: Belén de Dolores Fonzi (Argentina), La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes (Chile) y La ola de Sebastián Lelio (Chile), consolidando la presencia de Panamá entre los grandes nombres del cine iberoamericano.

Con esta nominación, Q Films y Arturo Montenegro repiten una hazaña lograda por primera vez en 2022 con la película Cumpleañero, reafirmando el crecimiento sostenido y la proyección internacional del cine panameño.

PAPELES, un intenso thriller inspirado en el escándalo de los Panama Papers, pone en el centro a una abogada que enfrenta el colapso de su vida personal y profesional tras una filtración global.

Esta nominación no solo reconoce el trabajo de un equipo creativo comprometido con la excelencia, sino que también pone en el mapa a Panamá como un territorio emergente de historias con mirada universal.