El cómic también se hace presente en la Feria del Libro.

La Feria Internacional del Libro 2023 también tiene espacio para los fanáticos de las tiras cómicas, los conocidos ‘cómics’.

El ‘Parking del cómic’ es ese lugar. Este ha congregado, en los primeros tres días de feria, a miles de personas interesadas en este mundillo de las tintas, donde los superhéroes resaltan entre las demás temáticas.

El expositor mexicano Enrique Flores Sandoval, del editorial independiente Cómictlan, indicó que la feria está “bastante buena, de hecho, me sorprende el auge de gente. Por lo que veo, Panamá no tiene proyectos de cómic propio, por ello, aquí, la gente le llama mucho la atención cosas que no son de Marvel, DC o mangas, se emocionan, aunque porque es algo nuevo, les da un poquito de miedo acercarse, pero vengan a conocernos”.

Añadió que “tenemos muchas obras, se pueden hacer títulos de lo que tú quieras. Tenemos leyendas prehispánicas, lucha libre, unas de estilo manga”.

En el pasillo encontrarás cursos básicos de dibujo, conferencias de exposiciones, música, talleres y venta de cómics. La cita va orientada a menores de edad y jóvenes, pero los adultos, de igual forma, pueden participar.

La feria se realiza en el Centro de Convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá, hasta el próximo domingo 20 de agosto.