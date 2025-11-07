El cultivo de opio en Afganistán se redujo un 20% en 2025, según la ONU

El cultivo de opio se redujo un 20% en 2025 en Afganistán, que hasta hace unos años era el primer productor mundial de ese narcótico, con una superficie veinte veces mayor a la actual, indicó este jueves la ONU.

Un año después de su regreso al poder en 2021, las autoridades talibanas prohibieron la producción de adormidera en todo el territorio.

En 2025, su cultivo disminuyó un 20% respecto al año anterior, con una superficie total que pasó de 12.800 a 10.200 hectáreas, indicó en un informe la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En 2022, antes de la prohibición, los cultivos de adormidera abarcaban unas 232.000 hectáreas, según la agencia de la ONU, que se basa en imágenes satelitales e información recabada en el terreno.

Según la UNODC, Afganistán produjo 296 toneladas de opio -- principal componente de la heroína --, un 32% menos que el año anterior.

Los ingresos de los productores bajaron un 48%, situándose en 134 millones de dólares en 2025, y ello, pese a que los precios del opio sean cinco veces más altos que antes de la prohibición.

Por otro lado, la UNODC también alertó de un aumento de la producción y del tráfico de drogas sintéticas, sobre todo anfetaminas: las incautaciones en Afganistán y en países vecinos fueron un 50% más frecuentes a finales de 2024 que en el tercer trimestre de 2023.

"Las drogas sintéticas parecen haberse convertido en un nuevo modelo económico para los grupos criminales organizados, debido a que son relativamente fáciles de producir y más difíciles de detectar, y por su relativa resistencia a cambios climáticos", afirmó la oficina de la ONU.