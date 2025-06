El Día del Padre, una ocasión para reconocer su legado

El Día del Padre es una fecha especial para honrar a esos hombres que con amor, dedicación, trabajo y entrega forman el pilar fundamental de muchas familias en sus distintos roles de profesión. En Panamá y el mundo, esta festividad cobra cada año más relevancia, y este 2025 no es la excepción.

El artista nacional Samy Sandoval describe esta celebración como un día “no solo de celebrar, sino de reflexionar sobre la responsabilidad tan grande y hermosa que es formar, cuidar, guiar y ser ejemplo para un hijo. Es un día que me recuerda que más allá del escenario, tengo un rol muy especial que me llena el alma: ser papá”.

En el ámbito del espectáculo y la comunicación, destaca Israel Berastegui, quien describe el ser padre como un proceso de aprendizaje diario. “Lo que con mi primer hijo era ensayo y error, con los otros ya sé cómo hacerle o no hacer, pero cada uno es diferente, se muestran diferente, son gustos y necesidades diferentes. Esto es un bonito viaje de aprendizaje dónde nunca dejas de aprender a ser papá, porque a veces tratas de ser el mejor y no siempre se logra”, expresó.

Para el reconocido locutor y productor Orman Innis, papá de la integrante del grupo “Las hijas del jazz” Kristine Innis, contó que su conexión con su hija la ha disfrutado al máximo durante los 22 años que lleva siendo padre. Para él ha sido una lucha constante, desde que su niña nació aprendió a realizar todos los cuidados necesarios que conlleva tener un hijo.

Además, Innis aclaró que el Día del Padre no solamente debe ser una fecha, es tener el compromiso de ser un buen padre. “Si no eres buen papá, no celebres el Día del Padre. Yo lo puedo celebrar al máximo”, destacó el locutor.

Mientras, el tipiquero Lucho Pérez quien se convirtió hace cinco días en papá por segunda vez, describe esta nueva etapa como un cambio radical en su vida. “Ahora uno se convierte en el ejemplo para esa persona que ve a su padre todos los días como un superhéroe, lo que hace que uno quiera crecer como papá y persona, para darles todo el amor y cuidado necesario día a día”.

Quien también contó a Metro Libre su experiencia siendo papá fue el periodista y presentador Ricardo Jaramillo, describiendo este sentimiento como “el regalo más maravilloso que me ha dado Dios para siempre. Todo en mi vida gira en torno a ellos y todo lo hago por y para ellos. Me llenan de mucho orgullo y hago todo por estar siempre presente en sus vidas”.