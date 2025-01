El dramaturgo argentino Marco Canale busca personas mayores de 65 años para su nuevo proyecto que homenajea a Pamplona.

El dramaturgo argentino Marco Canale busca personas mayores de 65 años, con o sin experiencia teatral, para su nuevo proyecto ‘La velocidad de la luz’, concebido específicamente para rendir homenaje “al paisaje y las memorias de las personas mayores” de la ciudad de Pamplona.

“Una obra en la que las personas participantes escriben sobre sus memorias, inventan historias y ficciones; recuperan viejas canciones y bailes; y entre todos y todas comparten sus visiones sobre la vida y la muerte, y aprenden a actuar desde la potencia y la fragilidad de este tiempo de sus vidas”, destacan en una nota de prensa desde el proyecto Teatrodix.

Esta iniciativa, que llega a Navarra tras pasar por Buenos Aires, Tokio, Cádiz, Hannover o Santiago de Chile, se enmarca en las actividades de la programación del Festival Arbola y ha sido producida dentro del proyecto de teatro comunitario y social Teatrodix, que en su cuarta edición ha ampliado su alcance con representaciones escénicas, encuentros artísticos y laboratorios en diversas localidades de Navarra, así como en el departamento francés de Pirineos Atlánticos y la Comunidad Autónoma Vasca.

Este proyecto cuenta con la colaboración de Antartika Kultur Container, el Programa Innova de Fundación Caja Navarra, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y Labea - Laboratorio de arte, ciencia y naturaleza.

Para quienes deseen conocer un poco más acerca del proyecto ‘La velocidad de la luz’ o bien ser parte activa de la creación de la propia obra y de los talleres, Marco Canale ofrecerá varias presentaciones del proyecto esta semana en Pamplona.

Las sesiones informativas, abiertas al público, se celebrarán el próximo martes, 21 de enero, a las 18.00 horas, y el miércoles, 22 de enero, a las 17.30 horas en Antartika Kultur Container de la calle Mayor 53 de Pamplona. También el jueves, 23 de enero, a las 18.00 horas, en el Centro Comunitario Salesianas de la Txantrea, de la Calle Cuenca de Pamplona, 24; y el martes, 28 de enero, a las 18.00 horas, de nuevo en el Antartika Kultur Container.

En estas sesiones se detallará cómo funciona el proceso de creación de la obra, cuál es el calendario previsto y cuál es el propósito que se busca. También se realizarán entrevistas y encuentros con las personas interesadas en participar.

ESTRENO EL 12 DE JUNIO

Tras esta primera toma de contacto en Pamplona, una vez realizadas las entrevistas con las personas interesadas en participar, el proyecto reunirá a un grupo diverso de personas mayores, artistas y músicos locales en un laboratorio creativo que se llevará a cabo entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 2025. Durante este tiempo participarán en talleres, ensayos, discusiones y formación escénica.

Finalmente, la obra resultante se estrenará los días 12, 15 y 17 de junio de 2025 en el Festival Arbola 2025 “en un espacio icónico de la ciudad”.

Marco Canale (Buenos Aires, 1977) es un guionista y director de teatro y cine que crea proyectos junto a actores no profesionales en diferentes países del mundo. Se formó en escritura de guión en la ENERC (Argentina) y se licenció en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (España). Sus obras, ficciones creadas a partir del trabajo con actores no profesionales, se han presentado en espacios como el Festival de Edimburgo (Reino Unido), Haus der Kulturen der Welt (Berlín), The Row (Nueva York), Young Vic Theatre (Londres), Casa de América (Madrid) y Teatro Nacional Cervantes (Buenos Aires).

Su proyecto teatral ‘La velocidad de la luz’, creado junto a personas mayores de diferentes culturas, ha sido realizado en Argentina (FIBA), Alemania (Festival Theaterformen), Suiza (FAR - Festival des Arts Vivants), Japón (Tokyo TOKYO Festival), España (FIT de Cádiz) y actualmente en Santiago de Chile (Centro GAM).