El dúo venezolano Servando y Florentino actuará el 8 de noviembre en la Sala Auditorio del Roig Arena

Los hermanos Servando y Florentino regresan a España con ‘Se Buscan: Vivos o Inmortales’, una nueva gira que traerá al dúo venezolano a la Sala Auditorio Roig Arena el 8 de noviembre y que recorrerá los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Hijos del famoso músico venezolano Alí Primera, los hermanos Primera cuentan con más de 30 años de carrera musical. Iniciaron su andadura en la industria de la música a los 12 y 13 años, como parte de la exitosa agrupación Salserín.

Como dúo, durante la pandemia lograron romper récords con sus conciertos en formato streaming, alcanzando a más de 500.000 personas conectadas en simultáneo. En los últimos años han colaborado como compositores para grandes artistas.

Por su parte, Servando ha compuesto grandes hits musicales como ‘Felices los 4’, de Maluma, ‘Baila conmigo’, de JLO y ‘Mayores’ de Becky G. Florentino también ha sido reconocido por componer y producir canciones para artistas como Marc Anthony, Guayna y Gente de Zona. Las entradas para el concierto de Servando y Florentino salen a la venta el lunes 14 de septiembre a las 10 horas en la web del Roig Arena.