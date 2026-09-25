El “Fondo Ingenia” de Ciudad del Saber amplía su alcance

Con un fondo de $40,000 para financiamiento directo, la Fundación Ciudad del Saber mantendrá abierta hasta el 9 de octubre la convocatoria de su programa “Fondo Ingenia”.

En esta edición, la iniciativa da un giro al ampliar su alcance enfocado en la cultura para incorporar también proyectos de educación básica, media y superior.

Bernardo Ordás Guardia, director de Mercadeo y Comunicaciones de la fundación, destacó que la meta es “darle un giro de impacto social a proyectos educativos y culturales que puedan llevar el impacto de Ciudad del Saber más allá de nuestro campus y llegar a diferentes puntos del país”.

La convocatoria premiará a dos organizaciones sin fines de lucro, una por el ámbito educativo y otra por el cultural, con un capital de hasta $20,000 cada una, además de acompañamiento técnico. Para participar, las ONG panameñas deben contar con al menos cinco años de constitución legal y capacidad de gestión demostrada. Sobre el filtro de selección, Ordás precisó que la viabilidad, el impacto social y la proyección a largo plazo serán determinantes: “Nosotros no queremos patrocinar simplemente o financiar eventos. Queremos que los resultados de estos proyectos tengan posibilidades de mantenerse o de generar efectos más allá del periodo financiado”.

Desde la visión de Ciudad del Saber, el respaldo a las organizaciones de la sociedad civil es una herramienta clave para atender necesidades reales que requieren un conocimiento de campo directo.

“El tercer sector tiene la capacidad de estar muy cerca de las comunidades, entender sus desafíos y convertir ese conocimiento en acción; por eso, para nosotros, son un aliado fundamental para que el impacto llegue a más personas”, concluyó el vocero, haciendo un llamado a las organizaciones a enviar sus propuestas a través de la plataforma web de la institución antes del cierre del plazo.