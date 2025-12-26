Cultura

El Guayabal, escape natural en Veraguas

La cascada se posiciona como una opción de turismo interno, ideal para familias, amigos y amantes de la aventura

La cascada El Guayabal, ubicada en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, se ha convertido en uno de los destinos naturales más atractivos para quienes buscan aventura, contacto con la naturaleza y espacios de tranquilidad. Este paraje se encuentra camino hacia la comunidad de Palo Verde y se distingue por sus aguas cristalinas, formaciones rocosas y un entorno montañoso que realza su belleza natural.

Según explicó Alan Ameth Arauz, de Will Trail Adventure, la cascada presenta un nivel de dificultad moderado, lo que la hace accesible para visitantes con condición física básica. El tiempo de recorrido, desde el área principal hasta la cascada, oscila entre 10 y 15 minutos, dependiendo del ritmo de caminata. Su nombre proviene de la abundancia de árboles de guayaba en la zona, lo que aporta un ambiente fresco y natural, ideal para quienes desean desconectarse del ruido urbano. Arauz destacó, además, la importancia de mantener el área limpia y no dejar desechos durante la visita.

Por su parte, Angelo Solanilla, de Pacific Adventure, resaltó que El Guayabal es un lugar que conserva gran parte de su belleza natural gracias al esfuerzo de las comunidades, así como de visitantes nacionales y extranjeros que promueven el cuidado del entorno. Indicó que la cascada puede visitarse durante todo el año, aunque la temporada de enero a junio ofrece condiciones ideales para disfrutar del paisaje y del camino, rodeado de montañas y senderos naturales.

En este sitio se pueden realizar actividades como senderismo, baños en la cascada y exploración del área, tomando en cuenta que algunas zonas del pozo pueden ser profundas.

Consejos

Llevar ropa ligera y de secado rápido, traje de baño, bloqueador solar, snack y bebidas.

Repelentes contra insectos, crema para hidratar la piel, cédula o pasaporte y ropa de cambio.

Incluir toalla de baño, gafas de sol, gorras o sombrero y bolsa para guardar la ropa mojada.

Ademas, zapatos cómodos y con buen agarre y medicamentos personales.

¿Cómo llegar hasta la cascada?

ml | Para llegar desde la Terminal de Transporte de Albrook, primero se debe tomar un bus con destino a Santiago de Veraguas, un trayecto que dura entre cinco y seis horas. Una vez en Santiago, se debe abordar un bus con dirección al distrito de Cañazas. Al llegar a Cañazas, se recomienda tomar un taxi o transporte comunitario hacia la ruta que conduce a Palo Verde, donde se encuentra el acceso más cercano a la cascada. Desde el punto donde deja el transporte, el resto del recorrido se realiza a pie en una caminata de entre 10 y 15 minutos hasta llegar a El Guayabal.

