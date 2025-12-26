El Guayabal, escape natural en Veraguas

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Para llegar desde la Terminal de Transporte de Albrook, primero se debe tomar un bus con destino a Santiago de Veraguas, un trayecto que dura entre cinco y seis horas. Una vez en Santiago, se debe abordar un bus con dirección al distrito de Cañazas. Al llegar a Cañazas, se recomienda tomar un taxi o transporte comunitario hacia la ruta que conduce a Palo Verde, donde se encuentra el acceso más cercano a la cascada. Desde el punto donde deja el transporte, el resto del recorrido se realiza a pie en una caminata de entre 10 y 15 minutos hasta llegar a El Guayabal.