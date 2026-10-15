El huracán Otis llega al cine tras devastar en 2023 el Pacífico mexicano

En 2023, el monstruoso ciclón Otis destruyó el balneario de Acapulco. Ahora Netflix lanza "Contra el huracán", cinta enfocada en las profundas desigualdades de México que arrastraron a empobrecidos marineros a arriesgar la vida por cuidar lujosos yates.

Era el 25 de octubre de 2023. Al amanecer, se pronosticaba que el Pacífico mexicano sería impactado por una tormenta tropical. Pero a medianoche, el popular puerto y su casi millón de habitantes fueron arrasados por vientos nunca vistos de 270 kilómetros por hora.

"Estábamos contando una historia inspirada en hechos reales. Éramos muy conscientes del respeto que le teníamos que poner a cada escena", dice a la AFP Benny Emmanuel, quien encarna a Wirpul, nombrado capitán del yate Majestuoso II la víspera de la tragedia.

Otis dejó 70 muertos, casi la mitad eran trabajadores del mar. Una treintena de marineros fueron además reportados como desaparecidos.

La historia está basada en los marineros Marlon Valdez y Jonathan Chino, sobrevivientes de la odisea y que estuvieron en el set de "Contra el huracán" para contar sus peripecias.

"Nos entrevistamos con ellos para alimentar nuestra interpretación", comenta Kristyan Ferrer, quien interpreta a Candi. "Tener la experiencia de frente le daba otro nivel a tu trabajo".

La película, dirigida por Jorge Michel Grau, fue rodada en Acapulco y en los estudios Churubusco de Ciudad de México. Se estrenará en Netflix el 23 de octubre.

Un elemento de ficción es que los marineros son unos medios hermanos enfrentados en torno a la figura paterna. Wirpul arrastra a Candi para encarar solos la noche de tormenta.

A cientos de kilómetros, un millonario amenaza por teléfono que si le pasa algo al yate se quedan sin "chamba" (trabajo), pero que de recompensa los invitará unos tacos.

"Es uno de los señalamientos más importantes en la película, esta parte del poder que no logra empatizar (...). El hijo del dueño manda a estas personas sin dimensionar lo que van a vivir", señala Benny.

Kristyan lamenta que en México, sumido en profundas desigualdades sociales, parece imperar una "ficción" de que hay gente destinada a tener dinero y otros condenados a la pobreza y explotación.

Otis dejó sorprendidos a meteorólogos de todo el mundo, que habitualmente anticipan con dos o tres días la formación de un ciclón mayor.

México cuenta con un sólido sistema de protección civil, pero aquella vez tuvieron apenas unas horas para lanzar las alertas.