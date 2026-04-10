El IFF llega a San Miguelito

Este fin de semana, el Festival de Cine de Panamá rompe las barreras de las salas tradicionales con su programa “Cine al Aire Libre”, una invitación para disfrutar de historias fascinantes bajo el cielo estrellado.

La agenda arranca este sábado, 11 de abril, en el Complejo Deportivo de Torrijos Carter, en San Miguelito. A partir de las 6:45 p.m., se proyectará la cinta de animación familiar Olivia y el terremoto invisible, dirigida por Irene Iborra. Esta función, realizada en alianza con la Alcaldía de San Miguelito y el UNFPA, promete una noche de conexión emocional bajo las estrellas.

Continúa el domingo 12, en el Biomuseo, en Amador, con la proyección del documental Ocean with David Attenborough, a las 6:45 p.m. El filme ofrece una mirada impactante a la biodiversidad submarina y los retos ambientales actuales. Con estas funciones, el festival reafirma su compromiso de conectar historias y audiencias en las comunidades.