El juego del calamar 2: Un jugador confiesa que sobrevivió sin pasar una prueba

Las nuevas pruebas de la temporada 2 de El juego del calamar han sorprendido a los espectadores, al confiado protagonista, Gi-Hun, y al resto de concursantes, que han tratado (con mejor o peor suerte) de demostrar su valía en esta macabra competición. Los actores de la serie, para interpretar sus papeles, deben ser igual o más habilidosos frente a la cámara... a no ser que no sean capaces. Una nueva integrante del reparto ha confesado que no consiguió superar uno de los juegos y que, aun así, su personaje logró sobrevivir.

En un vídeo promocional de Netflix, en el que los cinco integrantes del equipo de Gi-Hun en el pentatlón a seis piernas detallan el rodaje de la secuencia, Jo Yu-ri, la intérprete que da vida a la concursante embarazada, reveló las complicaciones a las que tuvo que hacer frente para superar la prueba que la habilidosa jugadora a la que encarna había escogido desempeñar.

El juego en cuestión es el ddakji, el mismo con el que el Vendedor conseguía establecer un primer contacto con aquellos que más tarde arriesgarían su vida en el concurso. Consiste en arrojar un trozo de papel doblado contra otro que está en el suelo para darle la vuelta y así ganar al adversario.

A pesar de que en la ficción su personaje lograse darle la vuelta al dakji en su primer intento, la toma fue una de las pocas en las que la actriz consiguió la hazaña.

"Desde el rodaje de Luz roja, luz verde, estuve practicando sin parar en el set. Se me daba bien mientras practicaba, pero no pude hacerlo durante el rodaje", confesó Yu-Ri.

No son de extrañar estas declaraciones, pues las distintas pruebas que El juego del calamar ha mostrado requieren de un compromiso superlativo de los concursantes y, por ende, de aquellos que los encarnan. Además, de todos los juegos de la temporada, los que componen el pentatlón a seis piernas son, sin duda, los que mayor nivel de habilidad exigen.

Por si la dificultad no fuera suficiente, el plano de la secuencia no incluye ningún corte hasta que el equipo supera las dos primeras pruebas y llegan al Gon-Gi, el juego de los cinco guijarros. Por tanto, en caso de que fallasen tanto Yu-ri como Jung-bae, el marine amigo de Gi-hun, en el ddakji y el lanzamiento de piedra, habría que volver a empezar la toma.

La temporada 2 de la serie ha dejado a los fans con la intriga de saber qué ocurrirá en la tercera y última tanda de episodios, que llegará en algún punto de este 2025. Recientemente, Netflix Corea subía a su canal oficial de YouTube un vídeo que fijaba su estreno para el 27 de junio. La plataforma retiró el adelanto enseguida, aunque no antes de que el supuesto desliz se viralizase.