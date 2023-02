El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años, señalaron el jueves medios locales.

Su agente publicista, Tina Brausam, informó que Bacharach, quien trabajó con estrellas como Dionne Warwick y compuso grandes éxitos como “Raindrops Keep Falling On My Head”, “Walk on By” y “Do You Know the Way to San Jose”, murió por causas naturales.