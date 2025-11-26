El Miss Universo que coronó a Fátima Bosch rompió récords en EE.UU.

Miss Universo 2025 rompió récords de audiencia en Estados Unidos al convertirse en el especial de entretenimiento en horario estelar más visto en la televisión en español este año, según Nielsen.

El certamen, transmitido en vivo desde Tailandia por Telemundo, coronó a la mexicana Fátima Bosch como la nueva reina universal, consolidando un hito tanto en la pantalla como en la historia del concurso.

La cadena informó que la gala alcanzó más de 2.6 millones de televidentes totales y 714,000 adultos de 18 a 49 años, superando ampliamente a su competencia y posicionándose como el programa de entretenimiento número uno de la jornada, sin importar el idioma.

Además, el evento registró cifras récord en plataformas digitales y redes sociales, con más de 36 millones de interacciones y 467 millones de vistas de video, consolidando a Miss Universo como uno de los espectáculos globales más influyentes del año.

El impacto también se reflejó en la conversación internacional: la coronación de Bosch fue celebrada en México y en comunidades latinas de Estados Unidos, reforzando el papel del certamen como un puente cultural que conecta audiencias diversas.

La combinación de récords de audiencia, éxito digital y triunfo mexicano convirtió a esta edición en un referente mediático y social dentro de la franquicia Miss Universo