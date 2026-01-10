El Pretelt Meat Fest 2026 se realizará el 31 de enero y 1 de febrero

El evento gastronómico más esperado por los amantes de la parrilla regresa con fuerza. Pretelt Meat Fest 2026, en su sexta edición, reunirá a miles de asistentes en dos días cargados de sabor, entretenimiento y experiencias para toda la familia.

La cita será el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026, en el Parque Felipe Motta, Costa del Este (Sport Center), en un formato que combina gastronomía, música en vivo y competencias de alto nivel.

Uno de los atractivos principales será la realización de competencias avaladas por la World Barbecue Association (WBQA), que incluirán categorías como brisket, costillas, cerdo, pollo entero, pescado y vegetariano, además de otros retos especiales. Esto convierte al festival en un punto de encuentro para expertos parrilleros, equipos y aficionados del BBQ.

Además, el Pretelt Meat Fest ha sido concebido como un evento experiencial y familiar, incorporando un programa de entretenimiento con bandas en vivo, talleres y zonas especiales como Petsland y Playgrounds, para que tanto adultos como niños puedan disfrutar de actividades en un ambiente seguro y festivo.

El festival también tendrá un componente solidario: será a beneficio del Residencial Los Años Dorados, contribuyendo al bienestar de esta comunidad.

Con una capacidad proyectada de más de 7,500 personas, el evento se consolida como una de las principales actividades culturales y gastronómicas del verano panameño.

Más información: BoletosParaMi.com