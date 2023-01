El príncipe Enrique acusa a su hermano Guillermo de agredirlo en su esperado libro de memorias

En su muy esperado libro de memorias, publicado próximamente, el príncipe Enrique cuenta que fue "atacado" físicamente por su hermano Guillermo, heredero al trono británico, durante una discusión sobre su esposa Meghan Markle, según extractos filtrados a la prensa.

En un contexto de muy fuerte tensión en el seno de la familia real británica, el hijo menor del rey Carlos III relata esta pelea en su autobiografía "Spare" ("Spare: En la sombra" en español), que saldrán a la venta el 10 de enero, según el diario británico The Guardian.

Enrique, de 38 años, escribe que durante una disputa en 2019 en la cocina de su casa de Londres, Guillermo tildó a la exactriz estadounidense, con la que el menor se había casado un año antes, de "difícil", "grosera" y "áspera", afirmó el rotativo.

"Me agarró por el cuello (de la camisa), arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", según una cita de libro.

Enrique pidió entonces a su hermano mayor, que parecía "arrepentido y se disculpó", que se marchara.

El periódico también reproduce un diálogo entre ambos.

Guillermo "se volvió y replicó 'No hace falta que se lo cuentes a Meg'". "¿Quieres decir que me atacaste?", preguntó el hermano menor. "No te ataqué, Harold", respondió el actual príncipe de Gales, ahora de 40 años, que parecía utilizar un apodo para referirse a Enrique.

Como es su costumbre, el Palacio de Buckingham no hizo comentarios al respecto.

La familia real británica lleva meses preparándose para las revelaciones potencialmente explosivas contenidas en las memorias del príncipe que en 2020 sacudió a la monarquía cuando junto a Meghan anunció que dejaban sus funciones en ella y se fueron a vivir a Estados Unidos.

La publicación se vio trastocada por la muerte a principios de septiembre de su abuela Isabel II, a los 96 años y tras más de siete décadas de reinado, que llevó al trono a su padre, Carlos III, de 74 años, quien será oficialmente coronado en mayo.

- Ajuste de cuentas -

Tras años de rumores sobre la tumultuosa relación entre los dos hermanos, muy unidos en su adolescencia por la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, Enrique ajustó cuentas con Guillermo en una controvertida serie documental titualada "Harry & Meghan", estrenada por Netflix en diciembre.

En ella, él y Meghan Markle, de 41 años, relataron sus dificultades en el seno de la familia real y achacaron gran parte de su infelicidad a los ataques racistas contra la exactriz, que es mestiza, y el acoso de la prensa sensacionalista británica.

Pero Enrique también acusó al entorno de Guillermo de la cobertura mediática negativa de la que asegura que fueron víctimas, debida, según afirmó, a que con su popularidad "robaban protagonismo" a otros miembros de la familia real, como su hemano y la esposa de este, Catalina, ahora princesa de Gales, de 40 años.

Desde que se fueron a California, donde viven la familia y amigos de la exactriz, la imagen de la pareja cayó en picado en el Reino Unido, donde muchos los acusan de ser egoístas y aprovechados.

En extractos de una entrevista televisiva antes del lanzamiento del libro a ITV en el Reino Unido y CBS en Estados Unidos, cuya difusión esta prevista este domingo, Enrique asegura que quiere "una familia, no una institución".

"Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano", afirma.

Aunque aparecieron juntos, con sus respectivas esposas, en septiembre ante los británicos reunidos en Windsor para rendir tributo a su difunta abuela, parece que los dos hermanos no se hablan apenas desde que Enrique y Meghan se fueron a vivir a Estados Unidos.

Desde allí, lanzaron duras acusaciones contra la familia real en una explosiva entrevista en marzo de 2021 con la estrella de la televisión Oprah Winfrey, incluida una de racismo.

"No somos una familia racista en absoluto", replicó Guillermo airado.