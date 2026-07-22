El príncipe Jorge cumple 13 años, mientras prepara su ingreso en el elitista colegio de Eton

El príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión al trono británico, cumplió el miércoles 13 años, mientras se prepara para ingresar en el prestigioso y elitista colegio de Eton.

Con motivo de su cumpleaños, el Palacio de Kensington, que gestiona la comunicación oficial de sus padres, el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su esposa, Catalina, publicó en las redes sociales una fotografía del adolescente.

La imagen, en la que Jorge aparece vestido con un traje negro y una camisa blanca, fue compartida por las cuentas de su abuelo, el monarca Carlos III, y la esposa del soberano, la reina Camila, junto con un mensaje de "feliz cumpleaños".

Jorge, el mayor de los tres hijos de Catalina y Guillermo, está destinado a convertirse algún día en rey, después de su abuelo y de su padre.

Mientras tanto, se prepara, como hizo su padre, aunque no su abuelo, para ingresar en el internado masculino de Eton, un exclusivo colegio situado cerca de Windsor, al oeste de Londres, donde han estudiado numerosos miembros de la familia real y dirigentes políticos.

Según Richard Fitzwilliams, biógrafo y analista de la realeza, el joven príncipe está siendo "introducido de manera muy gradual" en sus futuras responsabilidades y multiplicará sus apariciones públicas a medida que crezca.

Jorge Alejandro Luis nació el 22 de julio de 2013 en el hospital St Mary's de Londres.

En abril de 2014, con solo ocho meses de edad, Jorge realizó su primer viaje oficial como miembro de la familia real, al acompañar a sus padres en una visita a Nueva Zelanda y Australia.

Todas las miradas estuvieron puestas en aquel viaje sobre Jorge, entonces un bebé de ocho meses.

— "Gorgeous George" —

Guillermo, Catalina y su hijo vivieron inicialmente en una granja alquilada en la isla de Anglesey, frente a la costa noroeste de Gales.

Sus padres lo protegieron desde muy pequeño de la exposición mediática y de la atención de los fotógrafos.

Cada salida del niño, al que la prensa apodó entonces "Gorgeous George" (el encantador Jorge), era objeto de una amplia cobertura mediática.

Sus cumpleaños se celebran en el ámbito privado, y la familia se limita a difundir en ocasiones fotografías oficiales.

"Guillermo y Catalina han conseguido educarlo de una manera lo más normal posible", señala Richard Fitzwilliams a la AFP.

En 2017, la familia se trasladó a un apartamento del Palacio de Kensington, en Londres, y Jorge inició su etapa escolar en un colegio privado del sur de la capital.

Posteriormente, en 2022, se mudaron a su residencia principal en Windsor, al oeste de Londres, y Jorge, con nueve años, se inscribió en el colegio privado Lambrook, igual que sus hermanos Carlota y Luis.

— Fútbol y helicópteros —

Jorge ya ha participado en varios acontecimientos públicos importantes y, en 2023, ayudó a sostener la cola del manto real de su abuelo, Carlos III, durante la ceremonia de coronación.

A diferencia de su hermano menor Luis, conocido por sus muecas y travesuras infantiles, Jorge suele mostrarse serio y tranquilo.

"Da la impresión de que ya asume su papel de manera bastante natural", considera el experto real.

En noviembre pasado, Jorge acompañó a su madre Catalina y a los reyes Carlos y Camila a una ceremonia de homenaje a los soldados fallecidos en combate.

Jorge ha heredado de su padre, el príncipe Guillermo, la pasión por el fútbol y lo acompaña habitualmente a los partidos de su club favorito, el Aston Villa, de Birmingham.

Con su madre Catalina, suele acudir al torneo de tenis de Wimbledon.

También se atribuye a Jorge un gran interés por los helicópteros, por lo que podría seguir los pasos de su padre, que fue piloto de ambulancia de estos aparatos de vuelo durante dos años.

Al igual que su padre, Guillermo, y su tío Enrique antes que él, el adolescente contará con escolta de seguridad en el colegio de Eton, cuyos gastos de escolaridad superan las 63.000 libras (unos 84.000 dólares) al año.