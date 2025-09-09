El príncipe Lorenzo de Bélgica reconoce ser el padre biológico de un joven de 25 años

El príncipe Lorenzo de Bélgica, hermano menor del rey Felipe, reconoció este martes ser el padre biológico de un joven de 25 años, nacido de una relación con una exmodelo y cantante antes de su matrimonio en 2003.

“Reconozco ser el padre biológico de Clement Vandenkerckhove. Durante los últimos años, mantuvimos conversaciones abiertas y sinceras sobre este tema”, escribió Lorenzo, de 61 años, en un comunicado difundido por la agencia de prensa Belga.

No es el primer caso de filiación oculta que sacude a la monarquía belga.

En 2020, el padre de Lorenzo, el rey emérito Alberto II, fue obligado a someterse a una prueba de ADN en el marco de un procedimiento judicial y admitió ser el progenitor de Delphine, nacida fuera del matrimonio en 1968.

Hace unos años, la televisión flamenca ya se había interesado por Vandenkerckhove, presentándolo en un programa junto a su madre y preguntándole sobre su filiación, preguntas que él había eludido con una sonrisa.

Y en los años 1990, los medios belgas ya se habían hecho eco de los persistentes rumores sobre la relación del príncipe Lorenzo con la cantante Wendy Van Wanten, cuyo verdadero nombre es Iris Vandenkerckhove.

Lorenzo de Saxe-Cobourg se casó en abril de 2003 con Claire Coombs. Tuvo tres hijos con esta mujer de origen británico: Louise, nacida en febrero de 2004, y los gemelos Nicolas y Aymeric, nacidos en diciembre de 2005.