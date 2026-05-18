El rey Felipe VI irá a México para asistir al España-Uruguay del Mundial

El rey Felipe VI irá a México para asistir el 26 de junio al encuentro entre España y Uruguay del Mundial, informaron este lunes fuentes de la Casa Real, ante la invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, luego de tensiones entre ambos países.

El monarca "tiene previsto acompañar a la selección española de fútbol en el partido del Mundial que jugará contra la selección uruguaya el 26 de junio en la ciudad de Guadalajara", indicaron las fuentes en un mensaje a la AFP.

El jefe de Estado español le comunicó su decisión a Claudia "Sheinbaum y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en respuesta a sus respectivas cartas de invitación", agregaron.

Sheinbaum había invitado al rey español a asistir al Mundial, según informó la Casa Real a mediados de marzo, tras las tensiones que surgieron entre España y México desde que el país norteamericano le pidió a la Corona española que pidiera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista española.

La solicitud la hizo primero en 2019 el entonces presidente Manuel López Obrador, pero Sheinbaum la mantuvo y no invitó al rey a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

El deshielo comenzó en octubre de 2025, cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el "dolor e injusticia" causado a "los pueblos originarios" en América.

Luego, en marzo pasado, Felipe VI admitió que hubo "muchos abusos" durante la conquista española de América pese al "afán de protección" de los reyes católicos hacia los indígenas, unas declaraciones inéditas por su parte sobre ese asunto.

Sheinbaum, quien saludó las palabras del rey como un "gesto de acercamiento", dio por zanjado el desencuentro con España durante una visita a Barcelona en abril para asistir a una cumbre de líderes de izquierda.

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", dijo Sheinbaum en ese momento.