“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera

El cantante y tenor panameño Manuel Corredera aseguró que, además de compartir su experiencia en talleres y audiciones en TalenPro, busca motivar a las nuevas generaciones a perseverar en la música.

Desde hace 10 años, Corredera está en TalenPro brindando talleres, audiciones y orientación artística.

El intérprete explicó que en los talleres y audiciones ha podido conocer de cerca a jóvenes con un gran potencial. “Cuando los escucho cantar, lo hacen con un sentimiento y una pasión impresionantes. Muchos no han estudiado música, pero el talento está en ellos y lo hacen con mucho amor porque saben que tienen un propósito”, comentó.

Corredera señaló que “es importante ayudar a quienes tienen talento. No solo colaborando con música o arte, sino también con una amistad o un mensaje positivo. Hay que hacerles entender que este mundo del espectáculo no es fácil, pero sí se puede lograr. Cuando nos apoyamos unos a otros podemos alcanzar ese objetivo”.

Como consejo recordó que “esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Todo requiere trabajo, disciplina, dedicación y amor por lo que uno hace”.

En cuanto a su carrera, el artista adelantó que prepara nuevas canciones para lanzar este año.