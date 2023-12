“El vengador” celebra la vida con un tema, a un año de su accidente

Jeremy Renner está listo para lanzar su nuevo álbum “Love and Titanium” y esta semana anunció que el primer sencillo, “Wait”, saldrá a la luz el 1 de enero, coincidiendo con la fecha en la que casi pierde la vida a principios de este año.

La estrella de los Vengadores resultó gravemente herida en un accidente quitando nieve el 1 de enero de 2023, cerca de su casa en Nevada y se espera que este álbum sea una especie de catarsis a su proceso de recuperación.

El actor de Hawkeye acudió a Instagram para dar la noticia y en el adelanto se puede escuchar a Renner cantando: “Sé que soy complicado / No tengo mucho que decir / Tal vez me siento incómodo / Un poco impredecible a veces / Lo que sea que valga / Sé que duele / Tú somos el océano y yo soy la Tierra”.

Este no es el primer paso de Renner en la música. Anteriormente lanzó la canción “Heaven Don’t Have a Name”, en 2019 y lanzó su EP The Medicine en marzo de 2020.