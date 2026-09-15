Elena Llorach apuesta por la docencia cultural

El principal reto para preservar las tradiciones en un mundo hiperconectado es lograr que las nuevas generaciones entiendan que el folclore forma parte de su identidad actual y no del pasado, manifestó la comunicadora y productora Elena Llorach.

Enfatiza la importancia de romper el estigma de que la cultura pertenece únicamente al interior del país, adaptando los mensajes a los canales que consume la juventud: “Para conseguir que las nuevas generaciones se acerquen a él, tenemos que hablarles en su lenguaje y estar donde ellos están. Yo no creo que a las nuevas generaciones no les interese el folklore. Creo que tenemos que encontrar las maneras de contárselo y, sobre todo, hacerles sentir que también es suyo”.

Lejos de congelar la cultura como una pieza de museo, Llorach sostiene que las manifestaciones tradicionales son dinámicas y evolucionan de forma natural con las comunidades, siempre que se respete su esencia histórica frente a distorsiones e ideas elitistas. Al abordar mitos comunes sobre la indumentaria nacional, aclara: “Todavía escucho decir que la pollera de gala de labor corrida es santeña, cuando es una pollera de usanza nacional y, por lo tanto, nos pertenece a todas las panameñas por igual”.

A lo largo de su labor pedagógica en televisión y medios digitales, la comunicadora y especialista en folclore ha presenciado cómo la docencia cultural transforma vidas y genera un profundo impacto en la sociedad. Entre las vivencias que más la han emocionado, recuerda haber visto la portada del cuaderno de folclore de una niña ilustrada con su propia fotografía, así como el testimonio de una docente en las montañas de Herrera que utilizaba sus videos explicativos en el aula: “Ver a esos niños aprendiendo a través de un contenido que yo había preparado para las redes fue realmente emocionante. Esas son las cosas que me hacen pensar: por esto vale la pena hacer docencia cultural”.

En cuanto a las pautas fundamentales para lucir las indumentarias tradicionales o empollerarse durante las festividades patrias, Llorach insiste en que el conocimiento debe primar sobre el adorno apresurado. La especialista enfatiza tres normas esenciales: investigar la procedencia del traje para entender que no es un disfraz, evitar mezclar piezas de distintas regiones solo por criterio estético y llevar la vestimenta con naturalidad y orgullo: “Yo siempre digo que el mejor accesorio para lucir una indumentaria panameña es conocerla y llevarla con orgullo y respeto”.

Con la misma claridad, la investigadora aconseja a quienes vestirán un traje típico por primera vez que no teman preguntar ni buscar asesoría antes de lucirlo en actos o desfiles públicos. Para Llorach, entender la historia detrás de cada prenda elimina la rigidez e imparte la confianza necesaria para vestirla adecuadamente, asegurando que la elegancia surge del saber: “El conocimiento debe producir justamente lo contrario: seguridad. Cuando usted sabe qué lleva puesto y por qué lo lleva de determinada manera, cambia incluso la forma de lucirlo. El garbo también nace del conocimiento”.

Al reflexionar sobre el impacto a largo plazo de su labor en la preservación del patrimonio panameño, la productora sueña con despertar un orgullo auténtico en cada rincón del país, impulsado por el sentido de pertenencia que recibió de sus raíces en La Villa de Los Santos. Sobre la huella que anhela dejar en la cultura nacional, concluye: “Me gustaría que mi legado fuera una ‘epidemia de panameñidad’. Que cada panameño, independientemente de la provincia o región de donde provenga, conozca lo suyo, se emocione con ello, lo valore y sienta orgullo de compartirlo”.