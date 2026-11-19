El cantante, compositor y productor colonense Emanuel Lara presentó “SILOÉ”, su segundo álbum de estudio compuesto por 14 canciones que fusionan reguetón, afrobeat y sonidos urbanos contemporáneos. El lanzamiento llega respaldado por el éxito de su disco debut, “Esto es otra cosa”, producción que supera los 30 millones de reproducciones globales.

El repertorio destaca por una variada selección de colaboraciones locales e internacionales, entre las que figuran el artista jamaicano Konshens (“Thank You Yah”), el referente panameño Kafu Banton (“Máscara”), Jhex (“Se Dará”), Samu Robles (“Color”), Luis Antonio W. y Briounez (“Mírenme Ahora”), además de Blanca (“Pa’ Que Me Dé Cuenta”). Como tema promocional principal del disco, Lara apuesta por el sencillo “La Cita”, producido por Neonazza, Fabi Star y Lennex.

Más allá de su propuesta rítmica, el disco desarrolla un concepto inspirado en el relato bíblico del estanque de Siloé. A través de esta narrativa, el artista explora la fe, la transformación personal y el valor de la obediencia como parte fundamental del camino hacia un propósito de vida.

Originario de Colón y formado en ingeniería de audio en el SAE Institute de Madrid, el músico participa activamente en la creación, producción y mezcla de su propio material junto a Escol Network, consolidando una propuesta integral que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.