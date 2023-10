Emilio y Gloria Estefan participarán en la inauguración de centro musical en la Universidad de Miami

El Frost School of Music de la Universidad de Miami (UM), una de las 10 principales escuelas de música de los Estados Unidos, anunció la conclusión del Knight Center for Music Innovation, que será un centro de innovación tecnológica con funciones musicales de vanguardia.

La construcción de 25 mil pies cuadrados (2 mil 322 metros cuadrados) a un costo de 36,5 millones de dólares, será inaugurada el próximo 2 de noviembre por autoridades de la Universidad de Miami, el Frost School of Music, y personalidades como el productor cubano Emilio Estefan, su esposa la estrella del pop Gloria Estefan, y el cantante Jon Secada, entre otros.

El edificio cuenta con dos espacios de actuación dinámicos: el “Robert and Judi Prokop Newman Recital Hall”, un teatro de clase mundial y una acústica superior con capacidad para 200 personas; y el “Thomas D. Hormel Music Innovation Stage”, un espacio de innovación versátil equipado con grabación, iluminación y tecnología de transmisión avanzada.

Ambos espacios sirven tanto para los estudiantes de la Frost School como campos de capacitación y centros de innovación, como para los profesores. Los estudiantes de la UM y miembros de la comunidad podrán disfrutar de funciones en ambos espacios, así como a través de un sistema Windowcast con tecnología de última generación que transmite funciones a la plaza exterior.

El Decano Shelton (Shelly) G. Berg de la Frost School of Music de la UM, destacó que el nuevo Knight Center for Music Innovation “posiciona a Miami como un destino musical de clase mundial”.

A su vez, el mexicano Julio Frenk, Presidente de la UM, dijo que el centro reafirma a la Universidad “como el lugar para que los estudiantes, los residentes y visitantes de Miami...disfruten de una riqueza de ofertas musicales de alto calibre, tanto de músicos emergentes como de aquellos de renombre mundial”.

El Knight Center for Music Innovation ofrece también una fusión única de experiencias musicales interiores y exteriores, que incluye un sistema Windowcast de última generación que transmite actuaciones en vivo en una plaza al aire libre contigua y conectada con el Thomas D. Hormel Music Innovation Stage.

El próximo ueves 2 de noviembre, la Junta Directiva de la Universidad de Miami, los miembros de la Junta Asesora de Frost School of Music y otros distinguidos invitados se reunirán para celebrar la inauguración oficial del Knight Center for Music Innovation con una gala llena de estrellas bajo el lema “Shaping the Future of Music” (“Forjando el futuro de la música”).

El evento contará con actuaciones de exalumnos de Frost School, apariciones de artistas de renombre y líderes de la industria, y se realizará la presentación de las medallas conmemorativas del centenario de Frost.