Cultura

Emiten aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada hasta el 14 de agosto

Emiten aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada hasta el 14 de agosto
Y. Ortiz
Redacción Metro Libre
11 de agosto de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada, válido desde las 11:35 a. m. de este lunes 11 de agosto hasta las 11:59 p. m. del jueves 14 de agosto, según informó el pronosticador Emanuel Velásquez.

Las áreas bajo aviso son las tierras bajas de Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, y las comarcas Emberá-Wounaan y Guna Yala. De acuerdo con el informe, se prevé un ambiente significativamente cálido en gran parte del istmo, con temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C, las cuales, junto con otros factores ambientales, podrían generar una alta sensación térmica o golpes de calor en la población.

En el transcurso del día, las condiciones atmosféricas podrían elevar la categoría de riesgo a “Precaución Extrema” y “Peligro”, al producir sensaciones térmicas de entre 36 °C y 42 °C, lo que incrementaría las posibilidades de insolación, calambres y agotamiento por exposición prolongada o actividad física intensa.

Ante este panorama, el Sinaproc recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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