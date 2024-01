En Japón y Azerbaiyán suena la música de Cienfue

El concierto en Macro será un show audiovisual. “Es un circo lo que presentamos. Me gusta trabajar los visuales con un artista panameño que se llama Anel Reyes, que está radicado en España, y que me ha hecho casi todos mis videos, y es buenísimo porque preparamos las imágenes pensando en las presentaciones en vivo”, destaca Cienfue.

“Toda mi música está en la plataforma y en Twitter X, me la paso compartiendo tuits de “Psicodelia Tropical”, también en Instagram; los top-five de países donde más me escuchan son Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y España, un mercado muy latino”, dice.

La vez pasada que vino Aterciopelados a Macro me invitaron, a ver si me invitan, y si no, me voy a quedar colado