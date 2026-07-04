Enrique viajará a Londres sin Meghan ni sus hijos, según fuente cercana al príncipe

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, viajará a Londres la próxima semana sin su esposa, Meghan, ni sus dos hijos, informó este sábado a la AFP una fuente cercana al duque de Sussex.

El desplazamiento había sido anunciado inicialmente como la primera visita de la familia al Reino Unido en cuatro años.

Sin embargo, la fuente señaló que Meghan, así como sus hijos Archie y Lilibet, no acompañarán al príncipe en la etapa londinense del viaje.

No se dieron explicaciones sobre este cambio de planes. La misma fuente añadió que el resto de la agenda del duque de Sussex fuera de Londres sigue aún en evaluación.

Según el Times, Enrique llegará a la capital británica el lunes y permanecerá en Reino Unido cinco días.

El viaje de Enrique se realizará en el marco de los preparativos para los Invictus Games de 2027, creados por él en 2014 para militares y excombatientes heridos, lesionados o enfermos procedentes de alrededor de 25 países. Los juegos se celebrarán del 10 al 17 de julio de 2027.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El diario británico The Sun informó el sábado que Enrique y su familia se encuentran actualmente en Europa y siguen esperando realizar el viaje al Reino Unido “de alguna forma”.

Según el tabloide, que cita una fuente no identificada, Enrique y Meghan tenían previsto visitar juntos un hospital de Londres, pero ahora el príncipe acudirá solo “por razones de seguridad”.

Una fuente cercana al duque afirmó el mes pasado que él y su familia se alojarían en residencias reales, mientras que la BBC dijo que serían huéspedes del rey.