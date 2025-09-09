Cultura

Entre luces y voces

Septiembre aborda temas sociales, históricos y de identidad, demostrando que el teatro sigue como un espejo de nuestra realidad

Tía Sam
Hasta que mi esposa nos separe
Los 15 de la pela
Taxi de Ray Cooney
Tarzán
Maribel Salomón
09 de septiembre de 2025

El teatro se mantiene como una de las expresiones artísticas más poderosas para transmitir emociones, contar historias y reflexionar sobre la sociedad.

En Panamá, las tablas se han convertido en un punto de encuentro para creadores, actores y público que buscan no solo entretenimiento, sino también un espacio de diálogo cultural.

Este mes de septiembre ofrece propuestas que van desde clásicos universales, obras contemporáneas hasta comedias infantiles y para los adultos. Además, el teatro cumple un papel educativo que despierta la creatividad de los jóvenes ofreciendo una alternativa cultural que fomenta la sensibilidad artística.

Las salas panameñas reciben para esta temporada títulos como: “Tía Sam”, “Hasta que mi esposa nos separe”, “Los 15 de la pela”, “Taxi de Ray Cooney” y “Tarzán”.

