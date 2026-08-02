Cultura

Erika Bedoya conquista la corona del Señorita Arraiján 2026

Erika Bedoya conquista la corona del Señorita Arraiján 2026
Cortesía | Erika Bedoya.
Erika Bedoya conquista la corona del Señorita Arraiján 2026
Cortesía | Las siete candidatas del certamen.
Redacción Web
02 de agosto de 2026

La representante de Vacamonte, Erika Bedoya, fue elegida como la nueva soberana del distrito durante el certamen Señorita Arraiján 2026, una gala que reunió a familias y seguidores de las siete candidatas en el Anfiteatro Luciardo y Severina Rodríguez.

Durante la velada, las representantes de Arraiján Cabecera, Burunga, Cerro Silvestre, Juan Demóstenes Arosemena, Santa Clara, Nuevo Emperador y Vacamonte destacaron por su elegancia, carisma y desenvolvimiento en las pasarelas de traje de baño y vestido de gala.

El jurado calificador seleccionó como finalistas a Natalia Gadeas, de Arraiján Cabecera; Anna Santos, de Santa Clara; Ismahelys Miller, de Juan Demóstenes Arosemena; y Erika Bedoya, de Vacamonte. Luego de la ronda final de preguntas, Bedoya fue anunciada como la ganadora y recibió la corona de manos de la reina saliente, María Syres.

La actividad también contó con presentaciones folclóricas y artísticas que resaltaron las tradiciones e identidad cultural del distrito, además del respaldo de las barras que acompañaron a cada candidata durante la competencia.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, reconoció la participación de las siete jóvenes y destacó su dedicación, disciplina y compromiso durante el proceso de preparación del certamen. Cada participante recibió un reconocimiento por representar a sus respectivos corregimientos.

Con esta nueva elección, Señorita Arraiján busca continuar como una plataforma para resaltar el talento, liderazgo y participación de la juventud del distrito, además de promover la identidad cultural de sus comunidades.

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