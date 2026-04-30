$!“Erika Ender, el musical” será una cumbre internacional en el Teatro Nacional

El esperado estreno de “Erika Ender: El Musical” en noviembre no será solo una puesta en escena, sino una cumbre internacional en el Teatro Nacional, según explicó Benjamín Cohen, director de la obra.

La expectativa es tan alta que la organización ha decidido lanzar la preventa de boletos este mismo 15 de mayo. Aunque el estreno es a finales de año, afirmó que diversos grupos ya han comenzado a reservar funciones completas, lo que augura un lleno total para la temporada.

“Desde que anunciamos que viene el musical ya hay funciones prevendidas; decidimos tirar la preventa para darle oportunidad a la gente de acceder a los boletos”, explicó Cohen, subrayando que esta obra cuenta con la coproducción de Magic Dreams para garantizar un despliegue técnico “apoteósico”.

El proyecto llega fortalecido tras una histórica pasantía en México, donde el elenco recibió formación del legendario Nacho Cano. “Para ellos fue sorprendente la calidad actoral, de canto y de profesionales en baile que tiene el talento panameño”, dijo Cohen.