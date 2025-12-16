$!Escenas navideñas

Durante la temporada de Navidad, los teatros en el país se convierten en una de las opciones favoritas para el entretenimiento familiar. Diciembre trae consigo una cartelera diversa que mezcla clásicos navideños, comedias, musicales y montajes infantiles, reafirmando al teatro como una tradición que acompaña las celebraciones de fin de año.

Obras inspiradas en cuentos clásicos, historias cargadas de humor y mensajes de reflexión suelen ocupar los principales escenarios. Para muchas familias, asistir al teatro se ha vuelto parte del ritual decembrino con obras como: “Navidades Tóxicas”, “El Cascanueces”, “Entre Duendes y Hadas”, “El Elfo de Santa”, y “Las Preciosas Ridículas”.

Más allá del entretenimiento, el teatro navideño también invita a la reflexión sobre valores como la unión, la solidaridad y la esperanza en este mes de diciembre que marca una temporada llena de emociones para todas las edades.