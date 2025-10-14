Escritora panameña Saskia de la Cruz celebra su boda en Florida

<span class="mln_uppercase_mln">Z.Emanuel |</span> La autora y mentora panameña Saskia de la Cruz Arias contrajo matrimonio con Frank Fulco, CEO y empresario estadounidense, en una emotiva ceremonia íntima en St. Petersburg, Florida. <span class="mln_uppercase_mln">La pareja celebró una 'boda con propósito' organizada en solo 23 días, un acto que la novia describió como 'de confianza y entrega'. De la Cruz lució un vestido blanco diseñado por la panameña Ana de Aedo, con delicados detalles en pedrería que evocaban constelaciones.</span><span class="mln_uppercase_mln">Ahora como señora Saskia Fulco, la autora reflexionó que, más que casarse, 'me confirmé en amor,' celebrando un amor consciente que, según sus palabras, 'no se improvisa: se encarna'.</span>