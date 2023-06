Estrella de “Pantera Negra” Tenoch Huerta niega acusación de acoso sexual

Tenoch Huerta, estrella de “Pantera Negra: Wakanda Forever”, negó este lunes las acusaciones de acoso sexual hechas en su contra por la activista mexicana Elena Ríos.

Ríos lo calificó de “predador sexual” en sus redes sociales el fin de semana, y afirmó que el actor mexicano la agredió sexualmente.

“Debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas”, respondió Huerta este lunes con comunicados en español e inglés en su Instagram.

El actor de “Narcos: México” dijo que salió con Ríos durante varios meses el año pasado.

“Fue totalmente consensuado en todo momento (...) Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones”, escribió Huerta.

Su comunicado detalla además que contrató un equipo legal hace meses “para iniciar las acciones correspondientes (...) para refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios”.

Elena Ríos, una saxofonista y activista, dedicó varios tuits a Huerta y afirmó haber abierto un proceso en la justicia.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta”, escribió el sábado en redes sociales.

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso”, escribió. “¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual”.

En 2019 Ríos fue víctima de un ataque de ácido que la dejó con cicatrices en el rostro y en el cuerpo, y del cual es señalado por las investigaciones un exdiputado mexicano como presunto autor intelectual.

El nombre del actor se volvió trending topic en Twitter este lunes con comentarios divididos en torno a las acusaciones.

Huerta, con una seguidilla de roles en la televisión y el cine dio el gran salto en Hollywood con su rol en la secuela de “Pantera Negra” en la cual interpreta al villano Namor, que le valió notoriedad y reconocimiento internacional.